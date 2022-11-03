Şırnak’ta 11 kurum ve 70 personelle gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Şırnak’ta diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlarda “deprem anı, çök-kapan-tutun ve tahliye tatbikatı” gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikatlar çerçevesinde Şırnak’ta Diyanete bağlı kurumlarda deprem tatbikatı yapıldı.

Şırnak İl Müftülüğünde gerçekleştirilen tatbikat da 11 kurum 70 personel ve 11 araç katıldı. Senaryo gereği deprem anında siren çalmasıyla öğrencilerin ilk olarak çök-kapan-tutun yöntemi uygulanarak sarsıntının geçmesini beklemeleri sağlandı, ardından deprem sonrası kurum personeli kendilerine gösterildiği şekilde binayı terk ederek, toplanma alanında bir araya geldi.

Tatbikatta konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, afetlerin ülke açısı bakımından çok çeşitli sıkıntılar ile her gün karşı karşıya kalındığını hatırlattı. Durumun sadece Türkiye’ye özgü bir durum olmadığını belirten Vali Bilgin, "Dünyanın her coğrafyasında farklı afet türleri insan yaşamın içerisindedir. İnsan, yaşadığı doğada hem kendisi ile yaşanan afetler, hem de doğanın insanlara sunduğu çeşitli sıkıntılı durumla ile karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle ülke açısından baktığımız zaman deprem olgusunun son yıllarda ülkemiz için önemli bir sıkıntı olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Bu son yıllarda yaşadığımız bir durum aslında değildir. Anadolu bölgesinin deprem fay hattı içerisinde bulunduğu ve tarihten beridir çeşitli depremler yaşadık. Ancak bölgemizde deprem ile mücadele bilinci son yıllarda yaşamımıza girmeye başladı" dedi.

"Geçmişte çok sayıda deprem oldu ama maalesef dersler çıkarmadık" değerlendirmesinde bulunan Vali Bilgin, "Bununla ilgili nasıl tedbir alabiliriz. Bununla ilgili evlerimizi nasıl güvenli alanlara yapabiliriz. Önlemlerimizi alıp nasıl hayatımızı kolaylaştırabiliriz bununla ilgili maalesef son zamanlarda tedbir almaya başladık. Bir durum yaşamadan bu sorunları çözmemiz gerekiyordu. 17 Ağustos’ta yaşanan deprem insanlarda biraz bilinç oluşturdu. Ancak hemen ardından bakıyorsunuz insanlar deprem açısından sağlam olamayan binalar yapmaya başladılar. Bazı kesimler daha fazla para kazanma hırsıyla, önemli sıkıntılar doğuruyor. Sadece deprem değil, ülkemizde sel, yangınlar gibi büyük felaketler ile karşı karşıya kalabiliyoruz” şeklinde konuştu.

"Tatbikatları da önemsememiz gerekiyor"

Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketleri ciddi sıkıntılar yaşattığını kaydeden Vali Bilgin, "İnsanlar, afet olmadan önce önlem alma ve afet olduktan sonra çözüm bulmak için çok büyük maliyetlerle karşılaşıyoruz. Tatbikatları da önemsememiz gerekiyor. Şimdiden tedbir alırsak, yarın öyle bir durum ile karşı karşıya kaldığımızda ulaşımdan iletişime, yardımdan barınma gibi her türlü alanlarda biz daha rahat ve daha güvenli kendimizi hissediyoruz. Bütün kurumlarımız yarın bir sıkıntı olacakmış düşüncesiyle her noktada hazır olmalıyız. Bölgemiz geçmişte ciddi anlamda güvenlik sorunları yaşadı. Bu sorunlar ile baş gelmek için ilimiz bu konuda hazır. Deprem konularında hazır olmadığını görüyoruz. O nedenle tatbikatlarla bire bir gerçeği gibi gerinde o refleksi ortaya koyup, icra ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Tatbikat çerçevesinde katılımcılar depreme ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Tatbikata, Şırnak Valisi Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, kurum müdürleri ve kurum çalışanları katıldı.