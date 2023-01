Şırnak Valisi Bilgin: "2023 Ocak ayında çöp toplanmayan köy kalmayacak"

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre’de “Geri Dönüşümün Külleri Kadınların Elinde Canlanıyor” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Bilgin, ”2023 yılının ocak ayında çöp toplanmayan hiç bir köyümüz kalmayacak” dedi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlar İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği Cizre Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği’nin yürüttüğü “Geri Dönüşümün Külleri Kadınların Elinde Canlanıyor” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Tarihi Mehmet Ağa Kasrı’nda düzenlenen “Geri Dönüşümün Külleri Kadınların Elinde Canlanıyor” sergisinde konuşan Vali Bilgin, 2023 yılının ocak ayında çöp toplanmayan hiç bir köyümüz kalmayacağını belirterek, "Bugün bizim görev yaptığımız süre içerisinde ve bundan sonraki sürede kültürel faaliyetleri, sosyal faaliyetleri, festivalleri, tarımı, sanayisi, petrolü, kömürü ile bundan sonraki süreçte göreceksiniz Besta’da petrol çıkacak. Besta’da demir, bakır, çinko ve benzeri madenler çıkacak. Aynısı Kato’da, Gabar’da, Cudi’de çıkacak. Şu an Gabar’da çıkan petrol ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan rezerv ile birlikte ilimiz şu an ki nüfusunu kat kat katlayarak ve istihdam sorununun olmadığı, kentin içerisinde olan insanların buraya gelmek için can atacağı bir şehir olacak” dedi.

Artık sıfır atıktan bahsettiklerine Vurgu yapan Bilgin, "Bırakın Şırnak’ta sıfır atığı, atıkla ilgili ancak ve ancak yeni konuşmaya başladık. Valilik olarak çevre ile ilgili sorunları gündemimizde tutup, çevre birliğini kurup ve bütün belediyeleri bunun çatısı altında toplayarak sıfır atık merkezlerimizi kuruyoruz" diye konuştu.

Artık köylerde de çöp toplamaya başladıklarını ifade eden Bilgin, "2023 yılının ocak ayında çöp toplanmayan hiç bir köyümüz kalmayacak. Yani artık gündemimiz çevresi, insanları, yaşamı, ekonomisi, sosyal alt yapısı, kültürel alt yapısı ve her yönüyle artık sorunları değil iyiliği, güzelliği, geleceği ve hepsinden önemlisi geleceğe emin adımlarla bakabilen ve bu konuda Cizre’mizde, diğer ilçelerimizde ve Şırnak’ımız da vizyonlu insanlardan bahsedebiliyoruz" ifadelerinde bulundu.