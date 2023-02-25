Şırnak Valiliğinden Uludere Barajı açıklaması: "Söz konusu iddialar asılsız"

Şırnak Valiliği, Uludere ilçesinde bulunan barajlar ile ilgili internet ve sosyal medya üzerinden çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden Şırnak Uludere Barajı ile ilgili iddialarda bulunulmaktadır. Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.