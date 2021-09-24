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Şırnak Kavşaktepe Barajı’nda su tutulmaya başlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak’ta yapımı tamamlanan Kavşaktepe Barajı’nda su tutma işlemlerine başlandı.

Çevre 24.09.2021, 09:49
Şırnak Kavşaktepe Barajı’nda su tutulmaya başlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak’ta yapımı tamamlanan Kavşaktepe Barajı’nda su tutma işlemlerine başlandı.

DSİ, yaptığı modern yatırımlarla Türkiye’nin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya devam ediyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Şırnak’ta yapımı tamamlanan Kavşaktepe Barajı’nda çalışmaların tamamlanması ile su tutulmaya başlandı. Barajdan yılda 6,531 milyon kilowatt saat enerji üretimi sağlanacağını açıklayana DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Şırnak Kavşaktepe Barajı’nda su tutma yapısına ait imalatlar tamamlanarak, 16 Eylül tarihinde saat 12.00 itibarıyla derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilmek ve tıkaç betonuna başlanmak suretiyle su tutma işlemlerine başlanmıştır. Silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olan Şırnak Kavşaktepe Barajı’nın temelden yüksekliği 76 metredir. Baraj, 15,75 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacaktır. Barajda kurulacak 1,57 MW kurulu güç enerji santrali ile yıllık 6,531 milyon kilowatt saat enerji üretimi sağlanacaktır” dedi.

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