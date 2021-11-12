Şırnak dağları beyaza büründü

Şırnak’ta yağan kar ile beyaz gelinliğini giyen dağlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde Kato, Marinus, Kelmemet, Kerkür ve Tanin dağları, dün akşamdan itibaren etkisini gösteren karla beyaza büründü. Dağlar kartpostallık görüntüler oluştururken, alçak kesimli yerleşim yerlerinde vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı. 5 ay boyunca çetin bir kış geçirecek olan bölgelerdeki vatandaşlar kış hazırlıklarını erken bitirme telaşına girdi.

Tanin Dağı eteklerinde kurulu Mutluca köyü sakinlerinden Kokel Öter, Kürtçe yaptığı açıklamada, "Tanin Dağı en yüksek dağ, köyümüze yakın bir yerde. Bugün kar yağdı. Ve biz de hazırlıklarımızı yaptık, istiyoruz ki çok kar yağsın. Yaşamımız kara bağlı, istiyoruz ki şimdi köyümüze de kar yağsın. Çünkü kar berekettir. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi kış aylarını yaşayacağız" dedi.