Şırnak beyaza büründü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı yerleşim yerlerini beyaza bürüdü. Alçak kesimlerde ise karla karışık yağmurun etkili olması tarlaları göle çevirdi.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde iki gündür etkili olan soğuk hava sonrası yüksek bölgelere kar, alçak kesimlere ise yağmur yağdı. Kato Dağı ve yüksek rakımlı yayla yolları kar nedeniyle kapandı. Alçak kesimli bölgelerde ise şiddetli yağışla beraber tarlalar göle döndü, Habur Çayı’nın debisi yükseldi. Meşe ormanları ise beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeler fotoğraf sanatçıları tarafından fotoğraflandı. Fotoğraf sanatçıları, "Sonbahar aylarında yağışla beraber yüksek bölgeler beyaza büründü. Alçak kesimli yerler ise yerini yağmura bıraktı. Bizler de bu anları çekmek için buralara geldik" ifadelerini kullandı.