Sinop’un yüksek köylerinde kar 2 metreye yaklaştı

Sinop’un yüksek rakımlı köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.

Sinop’un yüksek rakımlı köylerinde zorlu kış şartları günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İnsan beline ulaşan kar yüksekliği, yer yer 2 metreye çıkıyor. Bin 300 rakımlı Sazlı köyünde vatandaşlar evlerinin önündeki karı temizleyerek yol açmaya çalışıyor.

Sazlı köyünde yaşayan Sedat Yılmaz, 1 ay öncesine kadar hayvanlarını merada otlattıklarını ancak şimdi ise evlerinden çıkmakta zorlandıklarını belirterek, “Günlerdir kar yağışı gece-gündüz etkili oldu, yollarımızla evlerimizin önü kapandı. Köylüler olarak evlerimizin önünü temizliyoruz, yol açmaya çalışıyoruz. Bu bölgede kış şartları zor geçiyor. Şu anda kar belimize kadar çıktı” diye konuştu.