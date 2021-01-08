banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve Euro'da son durum ne?
Dolar ve Euro'da son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Trump'tan şaşırtan 'U' dönüşü
Trump'tan şaşırtan 'U' dönüşü

Sinop’un içme suyu barajında korkutan görüntü

Sinop’a içme suyu sağlayan en kritik barajlardan biri olan Erfelek Barajı’ndaki doluluk oranı korkutan seviyenin altına indi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. 30 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip Erfelek Barajı’nın doluluk oranın yüzde 30 olduğu bildirildi.

Çevre 08.01.2021, 10:01
6
Sinop’un içme suyu barajında korkutan görüntü

Sinop’a içme suyu sağlayan en kritik barajlardan biri olan Erfelek Barajı’ndaki doluluk oranı korkutan seviyenin altına indi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. 30 milyon metreküp su toplama kapasitesine sahip Erfelek Barajı’nın doluluk oranın yüzde 30 olduğu bildirildi.

Sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi ve korona virüs salgını dolayısıyla su kullanımının artması nedeniyle Sinop Erfelek İçme Suyu Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 30’a kadar düştü. Sinop’un içme suyu kaynaklarının yüzde 70’i boş durumda. Barajdaki su seviyesi, İHA muhabiri tarafından havadan görüntülendi. Barajının çekilen sularından sonra ortaya çatlak topraklar, ağaç gövdeleri çıktı. Kuşların da susuz kalan barajda yiyecek aradıkları görüldü.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada Erfelek İçme Suyu Barajı’nda doluluk oranının yüzde 30 seviyelerine düştüğünü söyledi. Havaların böyle devam etmesi durumunda ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalınacağının altını çizen Başkan Ayhan, "Bulunduğumuz yüzyılın en büyük iki sorundan birisi susuzluk. Bence birisi güvenilir gıdaya ulaşabilmek bir tanesi de temiz su kaynaklarımızın çok ciddi anlamda rezerv kaybı olması. Bu anlamda bize Sinop Belediye Başkanlığı olarak Sinop’a su sağlayan Erfelek Barajımızda gittik incelemelerde bulunduk. Sinop’a su sağlayan Erfelek Barajı’nın tam kapasite dolu olduğunda barajımızda 30 milyon metreküp su bulunuyor. Şu andaki kapasitemiz yüzde 30 yani şu anda baraj hazinemiz de 10 milyon metreküp suyumuz var. Tarımsal sulamada kullanılmadığımız takdirde kentimize 200 gün yetecek kadar suyumuz var. Yani Sinop dışındaki diğer illerle mukayese ettiğimizde onlar kadar büyük bir tehlikeyle riskle karşı karşıya değiliz. Biz de doluluk yüzde 30 seviyesinde. İstanbul’da Ankara’da yüzde 15 seviyelerine düştüğünü görüyoruz. Tabii ki havalar böyle devam ederse ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımızda rezervlerimiz de çok ciddi bir düşüş olacak" dedi.

Vatandaşlara suyu tasarruflu kullanması konusunda çağrısında bulunan Başkan Ayhan, "Biz öncelikle kendimiz belediye çalışmalarında özellikle temizlik ve fen işlerimizin çalışmalarında mümkün olduğunca su tüketimine minimize tutacak şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Bunu vatandaşlarımızdan da istiyoruz bir süreliğine su kullanımı konusunda biraz daha titiz, biraz daha hassas davranmalarını diliyoruz. Susuz kalmamak adına bu iş birliğine mecburuz. Onun için hep birlikte su kullanımı konusunda titiz davranmak, biraz daha tasarruf tedbirlerini sıklaştırmak gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12