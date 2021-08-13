Sinop’ta ulaşımın sağlanamadığı bölgelere helikopterle yardım ulaştırılıyor

Türkiye, selden etkilenen bölgelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Türkiye Diyanet Vakfı da Sinop’ta görevli ve gönüllüleriyle birlikte milletin emaneti yardım malzemelerini mağdur ailelerin hizmetine sunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri tarafından Sinop Havaalanından helikopterlere yüklenen su başta olmak üzere acil yardım malzemeleri ulaşıma kapalı bölgelerdeki selzedelere taşındı. Sinop Ayancık’ta yoğun yağışların meydana getirdiği sel nedeniyle ulaşıma kapalı köylere helikopterlerle yiyecek ve içecek ulaştırılıyor.

Köprülerin yıkıldığı ve geçitlerin kapandığı köylere karadan ulaşım sağlanamazken Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Salih Güvenlik ve Polis helikopterleriyle yardım gerçekleştiriliyor. Sinop Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Mustafa Düzgüney, selden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olduklarını ifade etti.

İlk günden itibaren bölgede olduklarını belirten Düzgüney, “Son zamanların en etkili sağnağının yaşandığı bölgede yardım çalışmalarımız sürüyor. Özellikle yolları kapalı olan köylerimiz var, buralara karadan ulaşım sağlayamıyoruz. Ayancık’ta ilçenin bir bölümüne ulaşım sağlanmıyor. Bir köprü tamamıyla yıkılırken bir köprü de büyük hasar gördü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Salih Güvenlik ve Polis helikopterleriyle yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımız müsterih olsun tüm imkanlarımızı seferber ettik” şeklinde konuştu.