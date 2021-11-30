Sinop’ta okullar ve üniversiteye fırtına arası

SİNOP (İHA) – Sinop genelinde tüm okullar yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Üniversitede derslere de fırtına arası verildi.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde; 30 Kasım Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, Halk Eğitim kursları, özel öğretim kursları bir gün tatil edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sinop Üniversitesi’nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, “30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır” açıklaması yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından da fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, “Orta ve Doğu Karadeniz’de rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.