Sinop’ta 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikildi

SİNOP (İHA) – Sinop’ta 15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz Hatıra Ormanı’na, 15 Temmuz şehitleri anısına 251 adet fidan dikildi.

Fidan dikme töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu burada yaptığı konuşmada, “1915’te ecdadımız nasıl ‘Çanakkale Geçilmez’ dediyse 15 Temmuz destanının yazıldığı o karanlık gecenin sabahında da milletimiz birlik ve beraberliğiyle, cesaretiyle, azim ve kararlılığıyla hain darbe girişimine karşı duruşuyla ‘Milli irade geçilmez, Türkiye geçilmez mesajını bir kez daha net bir şekilde vermiştir” dedi.

Konuşmanın ardından tüm şehitler, geride kalanları ve ebediyete intikal edenler için dua edildi. 15 Temmuz şehidi Ömer Can Açıkgöz’ün babası Fahrettin Açıkgöz’de programda yer aldı. Dua sonrası fidan dikimleri gerçekleştirildi.