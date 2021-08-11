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Sinop'ta selin yıktığı ev kamerada... Çatıda mahsur kalanlar böyle yardım istedi

Sinop'un Ayancık ilçesinde sel suları bir evi yıktı. Olay anı kameralara yansıdı.

Çevre 11.08.2021, 13:19

Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası taşan Ayancık Çayı, köprüleri, evleri ve elektrik direklerini yıktı, önüne ne kattıysa sürükledi. İlçe Devlet Hastanesi de sular altında kaldı. Hastane tahliye edilmeye başlandı. İlçeye ulaşılan tüm yollar da kapandı.

Bazı noktalarda vatandaşlar mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile vatandaşlar kurtarılmaya çalışılıyor.

Bir evin yıkılma anı ise vatandaşlar tarafın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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