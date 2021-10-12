banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!

Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında hummalı çalışmalar

11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Sinop-Kastamonu bağlantı köprüsü yerine yapılan yeni köprünün inşaatında sona yaklaşıldı.

Çevre 12.10.2021, 11:37
Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında hummalı çalışmalar

11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Sinop-Kastamonu bağlantı köprüsü yerine yapılan yeni köprünün inşaatında sona yaklaşıldı.

Sinop’un Türkeli ilçesi ile Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan Akçay Deresi üzerindeki Çayağzı Köprüsü, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde sel sularına kapılarak yıkılmıştı.

Sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün önemli yol ağını sağladığını belirterek, kısa süre içinde yeni köprü inşaatının başlatılması talimatını vermişti.

Yeni köprü inşaatında hummalı bir çalışmanın ardından köprünün açılış tarihi de belli oldu.

Konu ile ilgili köprü inşaatı şantiye şefi Kadirhan Aksoy, “Afet sonrası başladığımız köprü yapım çalışmalarında, mevcuttaki köprünün genişliğini koruyarak, ekstra olarak yürüme yollarına 2,5 metre katılım yaparak toplamda 15 metre genişliğinde, 90 metre uzunluğunda üç açıklıklı fore kazık ile sabitlenmiş betonarme köprü çalışmamız var. Köprümüzün çalışması, ilk üç ayaktaki krişleri monteledik. Dördüncü ayağını da 1-2 gün içinde bölgeye sevkiyatı gerçekleşecek. Projemiz, normal şartlarda Kasım’ın 20’sinde bitiyor. Fakat elimizden gelen tüm özveriyi gösteriyoruz. Arkadaşlarımızın çabasıyla da inşallah 28 Ekim’de açılışını yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1