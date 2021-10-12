Sinop-Kastamonu yeni bağlantı köprüsü yapımında hummalı çalışmalar

11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Sinop-Kastamonu bağlantı köprüsü yerine yapılan yeni köprünün inşaatında sona yaklaşıldı.

Sinop’un Türkeli ilçesi ile Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan Akçay Deresi üzerindeki Çayağzı Köprüsü, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde sel sularına kapılarak yıkılmıştı.

Sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün önemli yol ağını sağladığını belirterek, kısa süre içinde yeni köprü inşaatının başlatılması talimatını vermişti.

Yeni köprü inşaatında hummalı bir çalışmanın ardından köprünün açılış tarihi de belli oldu.

Konu ile ilgili köprü inşaatı şantiye şefi Kadirhan Aksoy, “Afet sonrası başladığımız köprü yapım çalışmalarında, mevcuttaki köprünün genişliğini koruyarak, ekstra olarak yürüme yollarına 2,5 metre katılım yaparak toplamda 15 metre genişliğinde, 90 metre uzunluğunda üç açıklıklı fore kazık ile sabitlenmiş betonarme köprü çalışmamız var. Köprümüzün çalışması, ilk üç ayaktaki krişleri monteledik. Dördüncü ayağını da 1-2 gün içinde bölgeye sevkiyatı gerçekleşecek. Projemiz, normal şartlarda Kasım’ın 20’sinde bitiyor. Fakat elimizden gelen tüm özveriyi gösteriyoruz. Arkadaşlarımızın çabasıyla da inşallah 28 Ekim’de açılışını yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.