Sınır hattında kar temizleme çalışması tüm zorluklara rağmen sürüyor

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında kar küreme ve yol açma çalışması devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Çaldıran ilçesine bağlı sınır hattındaki köy ve güvenlik yollarında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Yer yer iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri ve tipi yapılan çalışmaların ne kadar zorlu bir şekilde sürdürüldüğünü gözler önüne seriyor.