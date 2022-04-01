banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Sındırgı’ya termal turizmde bir ödül daha

Balıkesir’in doğal şehir unvanına sahip Sındırgı ilçesinde termal yatırımların verimli kullanılması, turizm ve gastronomide her geçen gün değerlerin ön plana çıkarılması beraberinde ödülleri de getiriyor.

Çevre 01.04.2022, 10:03
Sındırgı’ya termal turizmde bir ödül daha

Balıkesir’in doğal şehir unvanına sahip Sındırgı ilçesinde termal yatırımların verimli kullanılması, turizm ve gastronomide her geçen gün değerlerin ön plana çıkarılması beraberinde ödülleri de getiriyor.

Halk oylaması ve gastronomi derecelendirme sistemiyle gerçekleşen tek ödül töreni ‘Favori Lezzetler Ödülleri’nde Sındırgı Belediyesi “termal turizm” kategorisinde ödüle layık görüldü.

2004 yılında termal turizm ve tarımla kalkınma olarak belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Balıkesir’in Sındırgı ilçesini parlayan bir yıldız haline getirdi. Her geçen yükselen termal tesisler ile bugün Sındırgı ilçesi bin 200 yatak kapasitesine sahip duruma geldi. İlçe merkezine jeotermal enerjinin ulaştırılması, termal turizm bölgesi ilan edilmesi ile termal tesislerin çoğaltılması, ulaşım, tarım alanında yapılan reform niteliğindeki çalışmalar ilçenin kaderini değiştirdi. İlçenin dışarıya olan Balıkesir - Manisa gibi bağlantı yollarının yapılması ile ulaşımın kolaylaşması ilçeye gelen ziyaretçi sayısını arttırdığı gibi, üretilen ürünlerin pazara olan nakliyesini de kolaylaştırdı. Tarımsal alanda ise en büyük yatırım her kırsal mahalleye gölet çalışması ile başlatılarak sulu tarıma geçildi. Bu sayede ürün çeşitliliği arttırılarak ekonomik kazanç da arttı. Sulu tarım sayesinde Sındırgı ürün kalitesinin yüksek olması ile kornişon salatalık üretiminde birinci sıraya yerleşti. Kırsal mahalle yollarındaki sorun yüzde 85 oranında çözüldü.

7 yıldır kullanılan “ucuz ve çevreci“ jeotermal enerji ile ısınan konut sayısı 5 bine ulaştı. Vatandaşların 30 yıllık hayali olan ve 2009 yılında başlayan çalışmalar neticesinde 23 kilometrelik ana boru isale hattıyla ilçeye getirilen kaynağında 98 derece sıcaklığındaki termal su, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. İlçe merkezinin ısıtılmasında kullanılan ve ikinci ısı merkezinden çıkan deşarj suyu Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile kaynağında 37 derece termal suya sahip Emendere bölgesine ulaştırılarak, sıcak ve soğuk termalin bir arada bulunduğu bir sistemle örnek proje olacak.

“Jeotermal temiz, çevreci ve ucuz ısınmanın yanında istihdama da katkı sunuyor “

Termal kaynakların sadece ısıtma değil, termal tesisler, kurutma tesisi, sera vb. projelerle verimli kullanılması istihdamın artmasını da sağlıyor. Jeotermal enerjinin kullanılması ilçe genelinde yapılan yatırımlar, etkinlikler ve her platformda gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları ve “doğal şehir” unvanı ile de birleşince ilçenin emlak değeri de her geçen gün daha da artıyor. Aynı zamanda turizmin de artmasına olanak sunuyor. Düne kadar konaklama imkânı olmayan Sındırgı ilçesinde bugün 1200 yatak kapasitesi ve beş yıldız statüsünde termal tesisler mevcut.

Doğanın sunduğu Jeotermal kaynağın her alanda verimli bir şekilde kullanılarak israf edilmemesi gerektiği düşüncesi ile hareket edilen proje ile ilçe ısıtması, termal tesislerde kullanımın yanı sıra tarım alanında da değerlendirilmesi adına çalışmalar artarak devam ediyor.

“ İda Madra Hisaralan jeoparkı turizme katkı sunacak”

Türkiye’nin tek canlı dikitlerinin bulunduğu bölgeye proje ile ahşap yürüyüş yolları ve müze kurularak bölge turizme kazandırılacak. Bölgede yer alan sıcak su çıkış kaynakları, canlı ve cansız dikitler Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi Erdal Gümüş ve beraberindeki heyet tarafından numaralandırılarak kayıt altına alındı. Bölgede Balıkesir Büyükşehir belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Termal tesislere giden sular kapalı sisteme alınarak, çevre kirliliği ve su israfının da önüne geçilmiş olundu.

Bütün bu çevreci ve Termal turizm alanında yapılan çalışmalar ise ikinci kez ödüle layık görüldü. Yeşil Enerji ile kalkınan doğal şehir projesi ile Marmara Belediyeleri birliği Altın Karınca ödülüne layık görülen Sındırgı Belediyesi şimdide Favori Lezzetler Ödüllerinde Termal Turizm projesi ile ikinci ödülünü aldı.

Ödül töreni alanında tanıtılan Balkuru Jeotermalle kurutulan meyve kuruları ise katılımcılardan, gastronomi yazarları ve gurmelerden tam not aldı. Piyasanın en iyisi olarak nitelendirildi.

Sındırgı’daki termal yatırımlar, termal kaynakların her alanda verimli kullanılması da Enerji Bakanlığı tarafından da örnek olarak gösteriliyor.

Ustalık döneminde yaptığı çalışmaların meyvesini toplayan ve her geçen gün aldığı ödüllere bir yenisini daha ekleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Balıkesir Türkiye’nin minyatür hali. Dağlarından bal, ovalarından yağ akıyor. Bir tarafı deniz bir tarafı termal. Sındırgı‘da doğal şehir yani leyleklerin bile en rahat yaşadığı bir yer. Jeotermal sadece SPA merkezinde, sıhhatte kullanılmıyor. Artık tarımın yani gastronominin ana ham maddesini uzun süre koruyabilecek ve katma değer üretebilecek istihdam sağlayabilecek, kadına engelliye ve çiftçiye destek verecek projeye dönüştürülüyor. İşte bu çalışmalar ülkeye katma değer üretiyor. Sizin gibi medya grupları da onları alıyor. Avrupa ile dünya ile rekabet eder hale getiriyor. Bizlerde bunun gayreti içerisindeyiz. İşte büyüyeceğiz gelişeceğiz. Bir makarnasını İtalya dünyaya o isimle bu isimle satabiliyorsa bu topraklarda bu köklerde nice makarnalar var nice ürünler var. Balıkesir’de burada en güzel cennettir diyorum ve hepinizi doğal şehir Sındırgı’ ya ve Balıkesir’e bekliyorum. Emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19