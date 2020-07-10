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Sındırgı’da lavanta hasadı yapıldı

BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE LAVANTA HASADI ŞENLİK HAVASINDA YAPILDI. LAVANTA HASADINA BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR GENEL SEKRETER YARDIMCISI HÜSEYİN DENİZ, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI. BALIKESİR VE İLÇELERDE BULUNAN ARI YETİŞTİRİCİLERİ KOVANLARINI LAVANTA BAHÇELERİNİN YANINA GETİRDİ.

Çevre 10.07.2020, 13:36
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Sındırgı’da lavanta hasadı yapıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde lavanta hasadı şenlik havasında yapıldı. Lavanta hasadına Balıkesir Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Balıkesir ve ilçelerde bulunan arı yetiştiricileri kovanlarını lavanta bahçelerinin yanına getirdi.

Sındırgı ilçesinde alternatif tarım ürünlerini artırmak ve kıraç arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte oluşturulan örnek lavanta bahçesinde dördüncü hasat yapıldı. Renkli görüntüsü ve mis kokusu ile fotoğraf karelerini de süsleyen tarlada vatandaşlarla birlikte hasat yapıldı. Hasat başlamadan önce lavantanın yetişme süreci hakkında vatandaşlara bilgi verildi. İlaç sanayiinden kozmetiğe, gıdadan parfümeri sektörüne kadar pek çok kullanım alanı bulunan lavanta yetiştiriciliği vatandaşlardan da talep görmeye başladı. Yurt içinden ve yurt dışından birçok vatandaşa lavanta yetiştiriciliği konusunda teknik destek verildi. 10 bin metrekare üzerine dikilen 5 bin 500 kök lavantanın ilk hasadından yaklaşık 6-7 bin lira gibi kar elde edilmişti. Her hasat döneminde kazanç arttığı gibi dolaylı yoldan ilçe ekonomisine ve vatandaşlara da katkı sağlanıyor. Lavantanın ekonomik katkısının artırılmasını sağlamak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezinde lavanta yağına çevriliyor. Bunun yanında lavanta, Hanımeli Çarşısında işlenen keselere konulara ev kokusu olarak da değerlendiriliyor. Bu yıl içerisinde kurulan Bereket Versin Sındırgı Kadın Kooperatifi de hasat öncesinde stant açarak lavanta ürünlerini gelen ziyaretçilere sergiledi.

Arıcılar da lavanta tarlasından memnun

Sındırgı’da arıcılık yapan ve lavanta tarlasına yakın yerde kovanları bulunan arıcılar, baldaki verimin ve kalitenin arttığını belirtti. Üretilen ballar tahlile gönderildiğinde lavanta balı olarak değerlendirildi. Lavanta kokusunun ve özünün hakim olduğu ballar şifa kaynağı halini alıyor.

Fotoğraf tutkunlarının, düğün fotoğrafçılarının ve yeni çiftlerin adresi oldu

Hasat dönemi öncesinde ilçeye gelen fotoğraf tutkunları, düğün fotoğrafçıları ve vatandaşlar, lavanta tarlasında fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Sındırgı Belediyesi tarafından oluşturulan fotoğraf köşeleri ise hasat şenliğine katılan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Hasat öncesi konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı’da farklı faaliyetler ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. Menet kırı dediğimiz, aslında hiç kimsenin tarım için kullanmadığı, susuz bir alanda yapılmış güzel bir lavanta bahçesindeyiz. Düne kadar olmaz denilen, lavanta nasıl bir şeymiş denilen hadise bugün gerçek oldu ve üçüncü hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Turizmle gelişen ve kalkınan ilçemizde yaz aylarında turizm gezilerine katkı sağlayacak da bir alan. Bizler bu bahçe ile hem turizme katkı sağlayabilmek, hem de kırsal mahallelerimize örnek teşkil etmesini hedefliyoruz. Başta Büyükşehir Belediyesi’ne ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlına destekleri ve belediye personelimin gayretleri ile örnek olarak oluşturduğumuz lavanta bahçemizde de dördüncü hasadımızı gerçekleştiriliyoruz. Büyükşehir olmanın avantajı biraz da bu. Sadece yol kanalizasyon değil, tarım ve hayvancılık alanında da vatandaşlarımıza kazanç sağlayacak projelere destek veriliyor. Bu projemiz başarılı oldu. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız lavanta yetiştirme konusunda destek aldı. Bizler de lavantayı Hanımeli Çarşı’mızda kadınların diktiği keselerde koku amaçlı kullandığımız gibi ekonomik girdisini çoğaltmak, yağ analizini yapmak için lavanta yağına çevirdik. İlçemizin bu iş için gayet uygun olduğunu görmüş olduk. Çevresindeki kovanlardan aldığımız bal numunelerine de analize gönderdik. Özellikle bu yıl fotoğraf tutkunlarının, ilçeye gelen ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri lavanta bahçemiz oldu. İnşallah önümüzdeki sezona bahçemizin çevresinde oluşturacağımız ufak dokunuşlarla fotoğraf alanlarını çoğaltacağız. Kapılarımız her zaman açık. Vatandaşlarımıza her türlü desteğe hazırız” dedi.

Hasat öncesi konuşan Balıkesir Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz "Lavanta hepimizin bir şekilde duyduğumuz ve kokusuna aşina olduğumuz ve sosyal medyada farklı yerlerde fotoğraflarını paylaşıp merak ettiğimiz bu ürünü görmemizi sağlayan Sındırgı Belediyesine, Sındırgı Belediye Başkanına bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ankara’da olması sebebiyle katılamadı onun da size selam ve saygılarını iletmiş oluyorum” şeklinde konuştu.

Sındırgı mis kokulu lavanta hasat şenliği geç saatlere kadar sürdü. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan hasat şenliği festival havasında geçti. Yaylabayır folklor ekibi hasat sonrasında gösterilerini sergilerdi.

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