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Sincap ailesi Düzce ormanlarında görüntülendi

DÜZCE(İHA) – Yaban hayat ve Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir, Düzce ormanlarının fotoğraflarını çektiği esnada, sincap ailesi ile karşılaştı. Sincapların fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni gördü.

Çevre 18.05.2021, 10:02
Sincap ailesi Düzce ormanlarında görüntülendi

DÜZCE(İHA) – Yaban hayat ve Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir, Düzce ormanlarının fotoğraflarını çektiği esnada, sincap ailesi ile karşılaştı. Sincapların fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni gördü.

Düzce Valiliği 2021 yılını ilde turizm yılını ilan etmesinin ardından çeşitli fotoğrafçılar Düzce’nin ormanlarında çekimlerini yapmaya devam ediyor. Daha önce bir çok kez Düzce’nin çeşitli noktalarında çekimler yaparak Düzce Valiliği’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar büyük beğeni toplamıştı. Yaban hayat ve Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir, bu sefer Düzce ormanlarında sincap ailesi ile karşılaştı. Ağaca tırmanan sincapları görüntüleyen Bozdemir’i gören sincaplar fotoğraflarının çekildiğini fark edince poz vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Düzce Valiliği’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar büyük beğeni aldı.
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