Sincan’ın Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahalleleri yenileniyor

Sincan’ın Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahallelerinde uzun yıllardır çözülemeyen prefabrik ve afet konutları sorunu Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın gayretleriyle son buluyor. Kentsel Yenileme Projesi ile söz konusu bölgeler modern bir görünüme kavuşacak.

Sincan Belediyesi, Saraycık Kentsel Dönüşüm projesinin ardından şimdi de Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahallelerinin çehresini değiştiriyor. Yıllardır birçok kamu kurum ve kuruluşunun uğraştığı fakat bir türlü çözüme ulaştıramadığı yenileme çalışmaları Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın girişimleriyle başlıyor. Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde prefabrikler ve afet konutlarından oluşan 393,812,99 metrekarelik alan yenilenerek modern yaşam alanına dönüştürülecek. Yenileme planı içerisinde konut alanlarının yanı sıra ticaret, okul, sosyal tesis, kültürel tesis, camii, sağlık tesisi ve parklar da yapılacak. Vatandaşın daha iyi koşullarda yaşaması için çevre düzenlemesi ve yeşil alan projeleri de yenileme kapsamında yer alıyor. Buna göre; 7,786,05 metrekarelik alan ağaçlandırılırken, 52,694,23 metrekarelik alan ise orman alanı olarak değerlendirilecek.

“Yol haritamız hazır”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendisine desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve modern bir yaşam alanına kavuşması için girişimlerimiz sonuç verdi. Saraycık Mahallemizin kentsel dönüşümünün ardından Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahallelerimizin de kentsel yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Kısa zaman içerisinde şehri yenileyerek dönüştürmek istiyoruz. Bu konuda yol haritamız hazır" dedi.