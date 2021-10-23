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Sincan sonbaharda da ışıl ışıl

Dört mevsim ayrı güzelliği olan Sincan sonbaharda da eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor. Sonbaharın gelmesi ile ilçede bulunan refüj, park ve bahçelerde çok sayıda ağacın yaprakları rengini yeşilden sarı ve kırmızının farklı tonlarına çevirdi. Sonbahar renklerini taşıyan Sincan parkları, anılarını ölümsüzleştirmek isteyenler için harika bir görüntü oluşturuyor.

Çevre 23.10.2021, 08:14
Sincan sonbaharda da ışıl ışıl

Dört mevsim ayrı güzelliği olan Sincan sonbaharda da eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor. Sonbaharın gelmesi ile ilçede bulunan refüj, park ve bahçelerde çok sayıda ağacın yaprakları rengini yeşilden sarı ve kırmızının farklı tonlarına çevirdi. Sonbahar renklerini taşıyan Sincan parkları, anılarını ölümsüzleştirmek isteyenler için harika bir görüntü oluşturuyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte, Sincan’daki parklar vatandaşlar için doğal bir fotoğraf çekimi alanı oluşturdu. Serapark, İstasyon Parkı ve Demokrasi Parkı gibi Sincan’ın simgelerinden olan mekanlardaki sonbahar görüntüleri Sincanlılara unutulmaz anılar bırakıyor.

Ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında özveriyle yürüttüğü hummalı çalışmalarına sonbaharda da hız kesmeden devam ediyor.

İlçe genelinde park ve bahçelerin daha temiz ve bakımlı bir görünüm kazanması için kolları sıvayan ekipler, ağaç ve çalı gruplarında, sonbahar form budaması yapıyor. Yol kenarlarında, park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. Yabani ot alımı, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama gibi birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Sincan’ın güzelliğine güzellik katan ağaçları, sonbaharı budama çalışmaları ile daha güçlü karşılıyor.

Daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Sincan için mevsimlik çiçek dikimi ve park bakım onarım çalışmaları da yapılıyor.

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