Sincan Belediyesi ekipleri yaralı kaplumbağanın hayatını kurtardı

Söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgelerinde Ankara Sincan Belediyesi ekipleri yaralanan hayvanların tedavisi için de yoğun çaba sarf ediyor. Bölgeye tam donanımlı hayvan ambulansı ile giden veteriner ekipler Muğla Yatağan bölgesinde yangında yaralanan kaplumbağanın hayatını kurtardı. Kaplumbağanın yanan ayaklarına anında müdahale edilerek acısı dindirildi.

Sincan Belediyesi çok sayıda araç ve personelle yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Manavgat, Osmaniye ve Muğla’ya gitmişti. Bölgede yangın söndürme çalışmalarının yanı sıra veteriner ekipler ile tam donanımlı hayvan ambulansı da bölgeye giderek canla başla mücadele veriyor. Ekipler Muğla Yatağan bölgesi Hacı Veliler Mahallesinde çalışma yaptıkları sırada yangından ayakları yanmış bir kaplumbağa fark ettiler. Kaplumbağaya büyük bir titizlikle yaklaşan ekipler yanan ayaklarını ilaçla temizlendikten sonra yanık merhemi ile tedavi etti. Kaplumbağanın yangında hasar gören kabuğu da ilaçlanarak acısı dindirildi.

Ekipler can dostlarımıza şifa olmaya devam ediyor.

Günlerdir bölgede gece gündüz demeden canla başla çalışan Sincan Belediyesi ekipleri gelen ihbarlara da koşuyor. Ulaşabildikleri her canlının yaralarını sarıyor, elleriyle besliyorlar. Mama desteği de sağlayan ekipler boşaltılan köylerdeki sokak hayvanlarının da tahliyesini yaparak güvenli bölgelere ulaşmalarına yardımcı oluyor. Ateşten ve dumandan etkilenen can dostların muayenelerini hassas bir şekilde yapan Sincan Belediyesi ekiplerinin bu örnek seferberliği takdir topluyor.