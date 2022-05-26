Bartın Ulus İlçesinde Şimşir güvesi zararlısıyla mücadelede biyolojik çalışmalar sürüyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bartın’ın Ulus İlçe Orman İşletme Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulunduktan sonra Ulus Dorucasahinci köyü Demirören mevkiindeki orman sahasında biyolojik mücadele etkinliğinde orman personeli ile bir araya araya geldi. Faruk Bayraktaroğlu, "Bugün Ulus işletme müdürlüğümüzde şimşir güvesini parazitleyeci Bracon hebetor üreterek biyolojik mücadele çalışmalarına başladı. Gökçebey’de orman zararlılarıyla laboratuvarımızda değerli arkadaşlarımızla birlikte hocalarımız, sağ olsun Bartın Orman Fakültesi Doçent Doktor Yafes Yıldız hocamızın katkılarıyla, Ankara Üniversitesi destek alıyoruz. Bununla ilgili teknik bilgileri hocamız Doçent Doktor Yafes Yıldız hocamız bilgi verecek. Bizim amacımız tabii doğada hiçbir zaman zararlı böceğin tamamen yok edilmesi mümkün değil. Daha önce de kestane gal arısında bahsettiğim gibi burada önemli olan zarar eşiğinin altına düşürmek epidemi yapmasını engellemek ve biyolojik mücadeleyi dengeli durumuna getirmek yani doğaya uygun ormancılık anlayışı içerisinde faydalı böcekleri de üreterek bu doğaya salonuna bugün gerçekleştireceğiz ben emeği geçen hocalarımıza kendi personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyesi Doçent Dr. Yafes Yıldız ise Şimşir güvesiyle ilgili konuşmasında, "Bölge Müdürümüzün de bahsettiği gibi zararlı Bartın Amasra yine şimşirin bol olduğu bu taraflarda Ulus’ta da yoğun olarak bulunmaktaydı. Ama şu an sahanın gerçekten eski haline daha doğrusu sürgünleri görmek ümit verici. Bir durum çünkü çoğu alan artık ağaçların kurumaya yüz tuttu arazi engebeli yapısından gelen bir güve türü dediğimiz mücadele şartları zor böceğimiz yurt dışından yine diğer böceklerimiz olduğu gibi istilacı böcek türü. Yurt dışından gelen bir kelebek türü larvaları zararlı formunda larvalar şimşirlerin yapraklarını yemek suretiyle tamamen yapraksız hale getiriyorlar ve hatta yaprak kalmadığı zaman gövdede kambiyum tabakasına zarar yaparak yine ağacın kurumasına neden oluyor bugün yeşeren şu gördüğümüz sürgünler muhtemelen kambiyum tabakası zarar görmemiş ağaçların yeniden rehabilite edebiliriz. Biliyorsunuz Bu alanlarda orman alanlarında kimyasal mücadele yapılması olanaklar bulunmamaktadır Kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir daha önce biz basta Ulus ilçesinde bazı alanlarda mücadeleler yapıldı" dedi.

Anavatanı Asya olan bu tür 2006 yılında Almanya ve bunu takip eden yıl 2007’de Hollanda’da görülmüş ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere yayıldı. Türkiye için egzotik bir tür olan şimşir güvesi ilk kez 2011 yılında İstanbul’da Sarıyer’deki park ve bahçelerde; 2015 yılında Düzce’de ve Artvin’de, 2016 yılında ise Bartın’da varlığı tespit edildi. Bu yıldan itibaren Batı Karadeniz Bölgesindeki yayılışı hızla devam etti. Bu istilacı böceğin Şimşir türünün bulunduğu tüm Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde şiddetli zarar yaptığı, şimşir alanlarının önemli bir kısmını kuruttuğu görüldü. Ayrıca İç Anadolu Bölgesine geçerek 2017-2018 yıllarında Ankara, Niğde ve Kırşehir’de peyzaj alanlarında ve parklardaki şimşirlerde zarar yaparak yayılışını sürdürdü.

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Samatlar ve Abdipaşa Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan şimşir sahalarında havaların ısınmasıyla Şimşir Güvesi (Cydalima perspectalis)’nin larvasına rastlanıldı. Biyolojik mücadele açısından faydalı parazitoitimizin sahaya salınması için 1 adet falkon tüpünde içinde Bracon hebetor tarafından parazitlendi. Çıkışa hazır 20 adet konukçu Ephestia kuehniella larvası olacak şekilde 95 adet falkon tüpü salımdan 10 gün önce hazırlandı.

Samatlar Orman İşletme Şefliği 67’nolu bölme Demirören mevkisinde; hazırlanan falkon tüplerinden çıkışa hazır 950 adet Bracon hebetor’un şimşir güvesi tırtıllarını parazitleyerek ergin olmalarını engellemek üzere doğaya sahadaki ağaçlara özel aparatlarla sabitlenerek salınım yapıldı.