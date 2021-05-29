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Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

Karabük’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Çevre 29.05.2021, 00:58
Şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı

Karabük’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Karabük’te etkili olan aşırı sıcakların ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozarken, şimşekler de gecenin karanlığını aydınlattı.

Kent genelinde etkili olan şimşekler ortaya güzel görüntüler çıkardı.
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