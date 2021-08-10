Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde yağmur sürprizi yaşandı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında yer alan Şanlıurfa’da akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kentin bazı kesimlerine yağan yağmur hava sıcaklığını da bir kaç derece düşürdü. Kısa süre etkili olan yağmurla birlikte şimşekler çaktı. Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.