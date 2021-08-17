Şimşekler geceyi aydınlattı, dolu yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Şimşeklerin geceyi aydınlattığı Erzurum’da dün gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle caddeler göle döndü, kent merkezi beyaza büründü.

Erzurum’da dün gece etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Art arda çakan şimşeklerle gecenin aydınlandığı kent merkezinde sağanak ve dolu yağışı nedeniyle caddeler göle döndü, kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler gölete dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Bazı otoparkların girişi fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle kapanırken, altgeçitlerin su dolmasıyla trafik durma noktasına geldi. Geceyi ise art arda çakan şimşekler aydınlattı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt, Ardahan, Kars ve Ağrı’nın güney kesimleri ile Iğdır’ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.”