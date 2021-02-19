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Silvan kara teslim oldu
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Çevre 19.02.2021, 11:40
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.Silvan ilçesinin kırsal bölgelerinde dün başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde etkili olmaya başladı. Yetkililer mecbur olmadıkça araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.