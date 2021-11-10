Silvan Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor

DSİ, Diyarbakır iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, enerji üretmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Silvan Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Güneydoğu Anadolu Projesi’nin Atatürk Barajı’ndan sonra en büyük 2. sulama projesi olan Silvan Projesi’nin en büyük ve en önemli bileşeni olan Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. 175,50 metre yüksekliğindeki ve 8,7 milyon m hacimli gövdesi ile Ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan Silvan Barajı’nda sulama ve enerji üretimi 4 aşamalı olarak planlanmış olup her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken Silvan Hidroelektrik Santralinde üretilen elektrik enerjisi azalacaktır. Böylece zaman içerisinde enerji üretimi 681 milyon kilovat saatten 88,41 milyon kilovat saate inerken sulamaya verilen su ise her aşamada artarak 1,791 milyar m3’e çıkacaktır" dedi.

Genel Müdür Yıldız, "Toplam gövde dolgusu miktarı 8,7 milyon m3 olan barajda, gövde dolgusu tamamlanmış olup, ön yüz betonu imalatları devam etmektedir. Barajda ayrıca, enerji tünelinde, santral binasında, dolusavak boşaltım kanalında ve enjeksiyon imalatlarında çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. 2022 yılı sonunda baraj inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir. Silvan Projesi kapsamında yer alan Silvan Barajı, Ara Depolamaları ile sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 2,11 Milyar TL ekonomiye katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.