Silivri’de kar yağışı başladı

İstanbul Silivri’nin bazı köylerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde başlayan karın ilçenin bazı noktalarında etkili olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesi kar yağışına karşı uyarılarda bulundu. Silivri’nin bazı köylerinde ise kar yağışının başladığı görüldü. Sabah saatlerinde yağan karın ilçenin bazı noktalarında etkili olduğu görüldü.