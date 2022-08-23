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Silivri sahilinde yunus balıkları görüldü

Silivri Gümüşyaka sahilinde yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonuna kaydetti.

Çevre 23.08.2022, 15:31
Silivri sahilinde yunus balıkları görüldü

Silivri Gümüşyaka sahilinde yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonuna kaydetti.

Silivri Gümüşyaka’da teknesiyle tur atmaya çıkan vatandaşlar, denizde yunus balıklarına denk geldi. Yunus balıklarının oluşturduğu görsel şöleni teknedeki vatandaşlar kayda aldı. Görüntülerde yunus balıklarının birbiriyle olan uyumu dikkat çekti. Teknedeki vatandaşlar ise yunus balıklarını hayranlıkla izledi.

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