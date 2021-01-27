Silivri beyaza büründü

Silivri’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beraber ilçenin birçok noktası beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Silivri’de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı, ilçeye bağlı birçok köyü beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beraber yollar da beyaz örtüyle kaplandı.