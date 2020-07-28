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Silifke’deki Göksü Deltası insan kaynaklı kirliliğin hedefinde

DÜNYANIN SAYILI GÖÇ YOLLARINDAN BİRİSİ OLAN VE NADİR GÖRÜLEN, NESLİ YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ KUŞ TÜRLERİNİN YAŞAMA, ÜREME, BESLENME VE KONAKLAMALARINA İMKAN SAĞLAYAN MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDEKİ GÖKSU DELTASI, İNSAN KAYNAKLI KİRLİLİĞİN VE KÖTÜ KULLANIMIN HEDEFİ HALİNDE.

Çevre 28.07.2020, 12:44
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Silifke’deki Göksü Deltası insan kaynaklı kirliliğin hedefinde

Dünyanın sayılı göç yollarından birisi olan ve nadir görülen, nesli yok olma tehlikesi altındaki kuş türlerinin yaşama, üreme, beslenme ve konaklamalarına imkan sağlayan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası, insan kaynaklı kirliliğin ve kötü kullanımın hedefi halinde.

Uluslararası öneme sahip ve yeryüzünün sayılı deltalarından biri olan, diğer adıyla Kuş Cenneti olarak bilinen Göksu Deltası, Mersin’in Silifke ilçesinde yer alıyor. Delta ayrıca birçok endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı 10 bin hektar olan ve Türkiye’de yaşayan 450 kuş türünün 334’ünün yaşadığı Göksu Deltası, orta Toroslar eteğinde yer alan Silifke’nin güney ucunda, Göksu Irmağı’nın oluşturduğu kıyı ovası üzerinde bulunuyor. Deltada irili ufaklı göller, sazlıklar, kumullar ve kumsallar yer alıyor. Silifke ilçesinin güneyinde, Göksu Nehri’nin Akdeniz’e taşıdığı alüvyonlar ile oluşan delta, Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki en önemli sulak alanlarından biri ve 10 bin kilometrekarelik bir havzaya sahip. Özel Çevre Koruma sınırları içerisinde 10 adet yerleşim yeri bulunuyor ve koruma altındaki toplam alanıyla 226 kilometrekare alana yayılıyor.

Evlenenlerin, sözlenenlerin fotoğraf çektirmek için akın ettiği delta, aynı zamanda doğa bilimleri uzmanlarının, doğa meraklılarının da uğrak yeri. 1994’te Ramsar alanı ilan edilen Göksu Deltası, Türkiye’nin Çukurova’dan sonra Akdeniz kıyısındaki ikinci büyük deltası.

Ayrıca deniz kaplumbağaları ’caretta caretta’ ve ’chelonia mydas’ın yumurtalarını bıraktığı, Akdeniz’deki en önemli ana yuvalama bölgelerinden birisini oluşturur. Yumuşak kabuklu Nil kaplumbağasının da yuvalama alanlarından birisi.

İnsan kaynaklı kirliliğin hedefi durumunda

Böylesine eşsiz bir doğa harikası olan delta, insan kaynaklı kirliliğin ve kötü kullanımın da hedefi durumunda. Deltanın birçok yeri içki şişeleri ve plastik atıkla dolu. Kumluklar, sazlıklar ve bakir sahil de insan kaynaklı atıklarla dolmuş halde. Deltaya fotoğraf çekmek ya da gezmek için gidenler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Her geçen yıl kötüye gidiyor"

Bölgeye giden gazeteci, fotoğraf sanatçısı Necdet Canaran da tanık olduklarını, "Alanı yıllardır düzenli aralıklarla fotoğraflıyorum, çektiğim fotoğraflar 60’dan fazla ülkede editoryal anlamda yayımlandı. Gazete, dergi, internet sitesi, üniversite yayını, poster oldu. Her gittiğimde karşılaştığım manzara geçmiştekini aratıyor" sözleriyle anlattı.

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