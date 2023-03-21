ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Şili’de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Şili’nin Melipilla kentinin 15 kilometre kuzeybatısında 65 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.