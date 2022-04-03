Şile Belediyesi ‘Geri Dönüşüm Hareketi’ devam ediyor

Şile Belediyesi, insan ve çevre merkezli anlayışı ile sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine farkındalık oluşturma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle ilçede yer alan okullarda okuyan öğrencilerle “Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” eğitim toplantılarını hayata geçiren Şile Belediyesi çocuklara ve gençlere bu bilinci aşılayarak önemli çalışmalara imza atıyor.

Şile Belediyesi, “Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şile Belediyesi’nin Şile Yeryüzü Pazarı’nda düzenlediği farkındalık etkinlikleriyle, kullanılabilir durumdaki ikinci el tekstil ürünleri ile atık yağ, pil, plastik, cam ve benzeri geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor ve geri dönüşüme gönderiliyor. Şileliler tarafından yakından takip edilen bu çalışmayla aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Çevreci geri dönüşüm seferberliği hayati önem taşıyor”

Geri dönüşümün, çevre kirliliğinin önlenmesindeki anahtar yolların başında geldiğini vurgulayan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Belediyesi tarafından yürütülen ‘Geri Dönüşüm Hareketi’ ile ilgili olarak, “Sürdürülebilir yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunması adına çevreci projeleri bir bir hayata geçiren Şile Belediyesi olarak başlattığımız geri dönüşüm seferberliğini, Şile Yeryüzü Pazarı’nda gerçekleşen kullanılabilir atık ürünlerin toplanması etkinliği ile aralıksız devam ettiriyoruz. Aynı zamanda okullarımızda da gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğimiz açısından hayati önem taşıyan konuda bilgilendiriyor, onlara fayda sağlayacak eğitimlere imza atıyoruz” dedi.

‘Geri Dönüşüm Hareketimiz’ Şileli gençlerimizle çok daha verimli

İlçe halkının çevre bilincini geliştirmeyi amaçlayan Şile Belediyesi ekipleri, ayrıca Şile genelindeki okullarda, öğrencilere çeşitli çevre eğitim çalışmaları ve çevre bilinçlendirme etkinlikleri de düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde Şile’de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak ve kirliliği azaltarak daha yaşanabilir yarınlar oluşturmak adına, Şile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Değirmençayırı Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir İlk ve Ortaokulu’nda “Çevre Kirliliği ile Mücadelede Sıfır Atık Eğitimi” ile Balibey İlköğretim Okulu öğrencilerimizle de “Geri Dönüşüm ve Çevre Temizliği” etkinlikleri gerçekleştirdi.

Ayrıca Teke Şehit Serkan Angay İlk ve Ortaokulu’nda da "Çevre Kirliliği ile Mücadelede Sıfır Atık" eğitimleri Şile Belediyesi tarafından verildi. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin her birine, çevreye gösterdikleri duyarlılık ve taşıdıkları doğa koruma sorumluluğundan ötürü isimlerine özel hazırlanan “Çevreye Duyarlı Yaşam Sertifikaları” verildi.