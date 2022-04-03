banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Rusya: Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'dan insani koridor açıldı
Rusya: Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'dan insani koridor açıldı
Almanya Başbakanı Scholz mitingde yuhalandı
Almanya Başbakanı Scholz mitingde yuhalandı
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor

Şile Belediyesi ‘Geri Dönüşüm Hareketi’ devam ediyor

Şile Belediyesi, insan ve çevre merkezli anlayışı ile sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine farkındalık oluşturma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle ilçede yer alan okullarda okuyan öğrencilerle “Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” eğitim toplantılarını hayata geçiren Şile Belediyesi çocuklara ve gençlere bu bilinci aşılayarak önemli çalışmalara imza atıyor.

Çevre 03.04.2022, 15:23
Şile Belediyesi ‘Geri Dönüşüm Hareketi’ devam ediyor

Şile Belediyesi, insan ve çevre merkezli anlayışı ile sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine farkındalık oluşturma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle ilçede yer alan okullarda okuyan öğrencilerle “Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” eğitim toplantılarını hayata geçiren Şile Belediyesi çocuklara ve gençlere bu bilinci aşılayarak önemli çalışmalara imza atıyor.

Şile Belediyesi, “Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şile Belediyesi’nin Şile Yeryüzü Pazarı’nda düzenlediği farkındalık etkinlikleriyle, kullanılabilir durumdaki ikinci el tekstil ürünleri ile atık yağ, pil, plastik, cam ve benzeri geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor ve geri dönüşüme gönderiliyor. Şileliler tarafından yakından takip edilen bu çalışmayla aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Çevreci geri dönüşüm seferberliği hayati önem taşıyor”

Geri dönüşümün, çevre kirliliğinin önlenmesindeki anahtar yolların başında geldiğini vurgulayan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Belediyesi tarafından yürütülen ‘Geri Dönüşüm Hareketi’ ile ilgili olarak, “Sürdürülebilir yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunması adına çevreci projeleri bir bir hayata geçiren Şile Belediyesi olarak başlattığımız geri dönüşüm seferberliğini, Şile Yeryüzü Pazarı’nda gerçekleşen kullanılabilir atık ürünlerin toplanması etkinliği ile aralıksız devam ettiriyoruz. Aynı zamanda okullarımızda da gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğimiz açısından hayati önem taşıyan konuda bilgilendiriyor, onlara fayda sağlayacak eğitimlere imza atıyoruz” dedi.

‘Geri Dönüşüm Hareketimiz’ Şileli gençlerimizle çok daha verimli

İlçe halkının çevre bilincini geliştirmeyi amaçlayan Şile Belediyesi ekipleri, ayrıca Şile genelindeki okullarda, öğrencilere çeşitli çevre eğitim çalışmaları ve çevre bilinçlendirme etkinlikleri de düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde Şile’de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak ve kirliliği azaltarak daha yaşanabilir yarınlar oluşturmak adına, Şile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Değirmençayırı Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir İlk ve Ortaokulu’nda “Çevre Kirliliği ile Mücadelede Sıfır Atık Eğitimi” ile Balibey İlköğretim Okulu öğrencilerimizle de “Geri Dönüşüm ve Çevre Temizliği” etkinlikleri gerçekleştirdi.

Ayrıca Teke Şehit Serkan Angay İlk ve Ortaokulu’nda da "Çevre Kirliliği ile Mücadelede Sıfır Atık" eğitimleri Şile Belediyesi tarafından verildi. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin her birine, çevreye gösterdikleri duyarlılık ve taşıdıkları doğa koruma sorumluluğundan ötürü isimlerine özel hazırlanan “Çevreye Duyarlı Yaşam Sertifikaları” verildi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
İmsak 05:10
Güneş 06:38
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:37
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 29 45
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Denizlispor 28 33
16. Kocaelispor 28 33
17. Altınordu 28 31
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 12
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 30 51
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Barcelona 28 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
15°
az bulutlu