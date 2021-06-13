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Siirt’te yılanların dansı kameraya yansıdı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyünde iki yılanın dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevre 13.06.2021, 13:05
Siirt’te yılanların dansı kameraya yansıdı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyünde iki yılanın dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyünde çiftçilik yapan Adnan Yılmaz, bahçede iki yılanın dans ettiğini gördü. Yılmaz, cep telefonu kamerasıyla yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanları dakikalarca izlediğini kaydeden Yılmaz, hayvanlara zarar vermeden oradan ayrıldığını söyledi.
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