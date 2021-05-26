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Siirt’te vatandaşlar, 4 asırlık tarihi caminin onarılıp ibadete açılmasını istiyor

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde, yaklaşık 400 yıllık geçmişi bulunan tarihi cami, bakımsızlık nedeni ile yıkılmaya yüz tuttu. Köy sakinlerinden Fikret Toktanış, tarihi caminin onarılması ve tekrardan ibadete açılması için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Çevre 26.05.2021, 11:16
Siirt’te vatandaşlar, 4 asırlık tarihi caminin onarılıp ibadete açılmasını istiyor

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde, yaklaşık 400 yıllık geçmişi bulunan tarihi cami, bakımsızlık nedeni ile yıkılmaya yüz tuttu. Köy sakinlerinden Fikret Toktanış, tarihi caminin onarılması ve tekrardan ibadete açılması için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Kurtalan ilçesinde yaklaşık 700 yıllık bir geçmişi bulunan Teylan köyündeki 4 asırlık cami, bakımsızlık ve rutubetten kullanılamaz hale geldi. Cas evleri şeklinde inşa edilen ve tarihinde 2 kere bakıma tutulan cami, son yıllarda bakımsızlıkla karşı karşıya kaldı. Köy sakinlerinden Fikret Toktanış, 4 asırlık caminin restore edilip tekrardan ibadete açılmasını istediğini söyledi. Toktanış, "Siirt Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyündeyiz. Şuan 400 yıllık Teylan’da Derviş Nebi hazretlerinin camisindeyiz. Geçen yıl bu cami için Kültür ve Turizm Bakanlığına köylüler tarafından bir müracaatımız oldu. Bir yıldır buranın tekrardan ibadete açılabilmesi ve restore edilebilmesi için müracaatlar yapıldı. Köye uğrayan olmadı. 400 yıllık camimizin biran önce restore edilip ibadete açılmasını hizmete girmesini istiyoruz” dedi.
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