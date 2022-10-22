Siirt’te sağanaktan etkilenen 64 yapının su tahliyesi tamamlandı

Siirt’te dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ile birlikte kent merkezinde konut, işyeri ve Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binasının da bulunduğu 64 su basmasına müdahale edilerek su tahliyesi tamamlandı.

Dün akşam saatlerinde Siirt’te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkileyerek birçok yapıyı su bastı. İhbarlar ile birlikte harekete geçen AFAD, itfaiye, İl Özel İdare, Defterdarlık ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri saha çalışmalarına katıldı.

Saat 18.00 sularında civarında başlayan sağanak ile kent merkezinde konut, işyeri ve Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binasının da bulunduğu 64 su basmasına müdahale edilerek suyun tahliyesi sağlanma çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresine ait ekipler Meydandere, Akyayla köyleri ve Alkumru Baraj yolunda meydana gelen küçük çaplı iki heyelana müdahale etti.

Yine İl Özel İdare ekipleri Şirvan İlçesi Yenikapı- Yağcılar köy yolu düşen kayadan temizlenerek kapanan yol kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı. Ekipler, sahada hasar ve zarar tespit çalışmalarına devam ederken, sağanak ihtimaline karşı ekiplerin hazırda bekledikleri kaydedildi.