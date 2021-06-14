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Siirt’te etçil çekirge görüldü

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyünde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı. Çekirgeyi gören çiftçi Nurettin Yıldız, çekirgenin böcek türü canlılar yediğini gördüğünü söyledi.

Çevre 14.06.2021, 15:48
Siirt’te etçil çekirge görüldü

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Taşbalta köyünde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı. Çekirgeyi gören çiftçi Nurettin Yıldız, çekirgenin böcek türü canlılar yediğini gördüğünü söyledi.

Bağda çalıştığı sırada yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge gördüğünü söyleyen çiftçi Yıldız, yıllardır çiftçilik yaptığını ve ilk kez etçil bir çekirgeye rastladığını dile getirdi. Yıldız, “Çekirgeyi görür görmez önce video ile kayda aldım. Sonra internetten araştırma yaparak etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil çekirge olduğunu öğrendim. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenince tekrar doğal ortamına bıraktım” dedi.
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