Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, eşiyle birlikte eldivenlerini takıp sokakları temizledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu eşi ile birlikte çevre temizliğine dikkat çekmek için eldivenlerini giyip sokak temizliğine katıldı.

Siirt Belediyesince Barış Mahallesi Şeyh Ebulvefa Caddesinde düzenlenen temizlik kampanyasına katılan Vali Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kurum müdürleri, temizlik personeliyle cadde ve sokaklarda yere atılmış çöpleri topladı. Vatandaşlara temizlik konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunan Vali Hacıbektaşoğlu il, ilçe ve köylerde park, bahçe, çocuk oyun alanları, cadde ve sokaklarda temizlik kampanyası için start verdiklerini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Günay Hacıbektaşoğlu’nun temizlik kampanyasına katılarak sokak temizliği yapması vatandaşlar tarafından takdir topladı.