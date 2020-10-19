Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, eşiyle birlikte eldivenlerini takıp sokakları temizledi
SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU EŞİ İLE BİRLİKTE ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ELDİVENLERİNİ GİYİP SOKAK TEMİZLİĞİNE KATILDI.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu eşi ile birlikte çevre temizliğine dikkat çekmek için eldivenlerini giyip sokak temizliğine katıldı.
Siirt Belediyesince Barış Mahallesi Şeyh Ebulvefa Caddesinde düzenlenen temizlik kampanyasına katılan Vali Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kurum müdürleri, temizlik personeliyle cadde ve sokaklarda yere atılmış çöpleri topladı. Vatandaşlara temizlik konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunan Vali Hacıbektaşoğlu il, ilçe ve köylerde park, bahçe, çocuk oyun alanları, cadde ve sokaklarda temizlik kampanyası için start verdiklerini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Günay Hacıbektaşoğlu’nun temizlik kampanyasına katılarak sokak temizliği yapması vatandaşlar tarafından takdir topladı.
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