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Siirt, sis bulutuyla kaplandı
Siirt’te sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu, havadan görüntülendi.
Çevre 17.11.2022, 09:59
Siirt’te sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu, havadan görüntülendi.
Kentte sis, özellikle sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kenti bütünüyle kaplayan sis bulutu, kentin en yüksek noktalarından Veysel Karani Mahallesi’nde görüntülendi. Sisin yoğun olduğu Siirt-Kurtalan kara yolunda da araçlar kontrollü şekilde ilerledi.