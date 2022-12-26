Siirt Belediyesi araç filosuna 11 otobüs daha ekledi

Siirt Belediyesi 11 adet yeni otobüs alarak mevcut araç filosunu genişletti.

Belediyeye alınan 11 adet şehir içi toplu ulaşımda kullanılacak olan otobüsler Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve belediye birim amirlerinin katıldığı törenle basına tanıtıldı.

Araçların tanıtım töreninde konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, belediyeye alınan 11 otobüsün Siirt halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, “Kentteki toplu ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden 21 milyon 578 bin lira değerindeki 11 adet otobüs daha kazandırıldı. Alınan 11 Otobüs engelli rampalarıyla donatılmış olup, engelli vatandaşlarımız içinde hizmet sunacaktır. Sağlam ve sürdürülebilir bir ulaşım ağını kazandırmak için gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız hizmetin en kalitelisini hak ediyor. Bu anlamında araç filomuzu daha da güçlenmek için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.