Van’da kar yağışı ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkilerken, Sıhke Gölü bu yıl erken buz tuttu.

Van’da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle, Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan Sıhke Gölü’nün tamamında buzlanma meydana geldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kısmen donan göl, bu yılki dondurucu soğuklardan dolayı tamamen buz tabakasıyla kaplandı.

Aç kalan kuşlar için seferber oldular

Sıhke Gölü buz tabakasıyla kaplanırken üzerine konan binlerce martı güzel manzaraların oluşmasına neden oldu. Her yıl ocak ayının ortalarında donan göl, bu yıl aşırı soğuk sebebiyle erken dondu. Aşırı soğuklar nedeniyle gölde yaklaşık 15 santimetrelik buz tabakası oluştu. Gölden beslenen binlerce martı ise yiyecek bulmakta sıkıntı çekti.

Sabahın erken saatlerinde Tuşba Belediyesi zabıta ve çevre koruma ekipleri donan gölde yiyecek bulamayan martılara ekmek attı. Donan gölde kuşlar için yemleme yapan çevre ekiplerine Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk de eşlik etti.

“Aç kalan kuşların yemlemesini yaptık”

İHA muhabirine konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, Sıhke Gölü’nün bu yıl erken donduğunu söyledi. Evcil hayvanların yanı sıra yem bulamayan yaban hayvanları da beslediklerini ifada eden Başkan Yertürk, “Belediye olarak bugün buradayız. Yiyecek bulamayan kuşların yemlemesini yapıyoruz. Evcil hayvanların dışında Sıhke Gölü’nde haftada bir gün gelerek kuşların yemlemesini yapıyoruz” dedi.

Hayvan severlerin önerileri doğrultusunda bölgede çalışma başlattıklarını dile getiren Yertürk, ekiplerinin özverili çalışmalarından dolayı sürekli olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti.