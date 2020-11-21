Sığırcıkların esrarengiz ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

İlginç olay, D-100 karayolu Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yaşandı. Gökyüzünde danslarıyla kendilerine hayran bırakan onlarca sığırcık kuşu nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı karayoluna düştü.

Araçları ile bölgeden geçen bazı sürücüler gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Durumu fark eden Kenan Esenboğa isimli bir sürücü ise aracını yolun kenarına çekerek yoldaki yaralı kuşları topladı.

Birbirlerine yakın mesafelerde yolda bazıları can çekişir vaziyette bazıları ise ölü şekilde bulunan kuşları görerek şaşkına dönen Esenboğa, bu anları kayıt altına aldı.

Esenboğa, yaşayan kuşları yoldan topladı. Esenboğa'nın kuşları kurtardığı anlar arkadaşı tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı.

TOPLU KUŞ ÖLÜMLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Videoda, kuşların ölümüne anlam veremeyen Kenan Esenboğa, büyük üzüntü yaşarken görülüyor. Esenboğa kuşların toplu şekilde intihar etmiş olabileceğini söyleyerek endişesini dile getiriyor.

Esenboğa'nın sosyal medyada yorum yapan takipçileri ise bu olayın bölgedeki radyasyona işaret edebileceğini veya çevredeki tarım arazilerinde açıkta bırakılan kimyasal gübreleri yiyerek zehirlenmiş olabileceklerini dile getirdi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Bazı kuşların ölü bazı kuşların ise yaralı olduğunu gören hayvansever vatandaş, duygularına hakim olamadı. Büyük üzüntü içerisinde yoldan tek tek topladığı kuşları kutulara koyan Kenan Esenboğa, durumu yetkililere bildirdi.

Konunun bildirilmesi üzerine Hendek Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek yolda inceleme yaptı. Kuşların kesin ölüm sebeplerinin bulunabilmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililere bilgi verilmesinin üzerine Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince kuşların öldüğü bölgede inceleme yapıldı.

Hendek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kuşlara büyük bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan kuş ölümleriyle ilgili olarak soruşturma başlattı.