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Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çevre 03.01.2021, 15:03
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sığırcık sürüsü, gökyüzünde görsel şölen sundu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Halkapınar mezrasında bulunan göletin üzerinde sığırcık kuşları çevredeki vatandaşlara eşsiz görsel şöleni sundu. Gökyüzünde figürler çizerek dans eden sığırcık kuşlarını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Hayranlık içerisinde kuşların dansını izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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