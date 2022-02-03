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Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye’ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Sığırcık kuşlarından görsel şölen
Balıkesir’de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı izleyen vatandaşları mest etti.
Çevre 03.02.2022, 09:23
Balıkesir’de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı izleyen vatandaşları mest etti.
Balıkesir’de akşam saatlerinde yağmuru bekleyen vatandaşlar, akşam ezanından sonra havanın kapandığı anlarda gökyüzünde dans eden sığırcık kuşlarını izledi. Kuşların dansı çevredeki vatandaşları mest etti. Altıeylül semalarında adeta koreografi yapan kuşlar gökyüzünün karanlığa dönüşmesiyle ortadan kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Bir vatandaşından da cep telefonu görüntülerine yansıyan o anlar sosyal medyada da büyük beğeni gördü.