Sıfır atık projeleri için 18’i yabancı 28 öğrenciden farkındalık çalışması

Aksaray’da geri dönüşüm ve sıfır atık projelerini Avrupa Birliği’nden aldıkları hibelerle araştırmak ve tanıtımını yapmak için bir araya gelen 18’i yabancı 28 öğrenci kentteki farkındalık çalışmalarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi çerçevesinde ülke genelinde yürütülen farkındalık çalışmalarına katkı sunmak adına Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hibelendirilen Erasmus Gençlik Değişimi projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Aksaray’a Kuzey Makedonya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’nden 18 katılımcı geldi. Türkiye’den de 10 Türk katılımcı projede yer alırken, yerli ve yabancı öğrenciler fikir birliği kurdu. Geri dönüşüm süreci ile ilgili toplumda farkındalık oluşturmak adına yürütülen proje ile kültürler arası etkileşim sağlaması planlanırken, Öğretmen Evi’ndeki öğrenciler geri dönüşüm fikirlerini etkinliklerle birbirlerine aktardı. Öğrenciler etkinliklerin yanı sıra sunumlar ve eğitimlerle fikir alışverişini sürdürdü. 16-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında kentte geri dönüşüm ile ilgili proje faaliyetleri tamamlandı. Proje katılımcıları kendi ülkelerinde geri dönüşüm süreci hakkında da bilgi verdi. Proje 2019-2-TR01-KA105-078353 kabul numarası ile Avrupa Birliği’ne sunuldu.

Projeye Aksaray’dan ev sahibi öğrenciler arasında katılan Umut Altundağ (23), “Bu proje Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın katkılarıyla Ulusal Ajansının himayelendirdiği bir projedir. Toplamda 18 yabancı 10 Türk vardır. Projenin amacı öncelikle sıfır atık ve geri dönüşümdür. Amacımız o konuya katkıda bulunmak. 4-5 gündür şirketleri, fabrikaları dolaşıyoruz. Geri dönüşümle alakalı projelerde katkıda bulunuyoruz” dedi.

Karaman’dan gelerek 18 yabancı öğrenciye eşlik eden Bilal Akyüz (22), “Burada Aksaray genelindeki Erasmus projemize katıldım. Yaklaşık 5 gündür bu projeyi yürütüyoruz. Bu projeyi yürütürken, geri dönüşüm tesislerini ve geri dönüşüm alanında Aksaray’da yapılan çalışmalar hakkında araştırmalarda bulunduk. Bunu yapmamızın sebebi diğer ülkelerde yapılan geri dönüşüm çalışmaları ile ülkemizde yapılan özellikle lokal olarak yapılan geri dönüşüm çalışmalarını karşılaştırmaktı” diye konuştu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden projeye dahil olan Muhammet Talha Eskisan (22) ise, “Burada 18 yabancı öğrenci ile birlikte sıfır atık projesi çerçevesinde bir takım araştırmalar yapıyoruz. Onlarla birlikte yine sıfır atık projesi çerçevesinde Aksaray’daki geri dönüşüm tesislerini geziyoruz. Onların ülkelerinden çıkan ve bizim ülkemizden çıkan bir takım fikirleri birleştirip onlar ve bizim için nelerin daha faydalı olacağı hakkında tartışmalarda bulunduk” ifadelerine yer verdi.