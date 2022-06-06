Sıfır Atık Ormanı’nda binlerce fidan toprakla buluştu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde toplanan elektronik atıklar için bağışlanan binlerce fidan, toprakla buluştu.

Gebze’de 1 Ocak tarihinde başlayan ‘Elektronik Atıklar Fidana Dönüşsün’ projesi çerçevesinde toplanan her 1 ton elektronik atık için onlarca fidan bağışı yapıldı. Proje çerçevesinde bu güne kadar yaklaşık 7 buçuk ton elektronik atık toplandı. Bununla birlikte binlerce fidan Kadıllı Mahallesi’nde kurulan Sıfır Atık Ormanı’nda toprakla buluştu. Dikilen fidanların can sularını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğrencilerle birlikte verdi. Proje çerçevesinde 30 dönümlük arazinin tamamına fidan dikimi yapılacak.

“5 aylık süreçte 7 buçuk ton gibi ciddi bir rakama ulaştık”

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Toplam 30 dönümlük alanın 10 dönümlük kısmını bugün burada fidanla buluşturuyoruz. Binlerce ağaç dikilmiş olacak. Toplamda 7 buçuk ton atık toplanmış oldu. Bu atıklar tamamen bilgisayar veya elektronik eşyalardan kaynaklı atıklar. Dolayısıyla son derece önemli, son derece kıymetli bir program olarak önümüzde duruyor. Bugüne kadar, 5 aylık süreçte 7 buçuk ton gibi ciddi bir rakama ulaştık. Bunu inşallah daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Bu 30 dönümlük alanı bu senenin sonuna kadar tamamen ağaçlandırmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl daha büyük alanlarda daha büyük programları hayata geçireceğiz” dedi.

“Bir çok evladımız ‘Benim artık bir dikili ağacım var’ diyerek övünüyor”

Öğrencilerin de son derece mutlu olduğunu söyleyen Büyükgöz, “Doğayı sevmek, yeşili korumak, yaşatmak ve yenilerini hayata geçirmek için çocuklarımıza bu bilinci, şuuru aktarmamız gerekiyordu, onlara öğretmemiz gerekiyordu. Bugün binlerce öğrencimiz ağaç dikmek için buradalar. ‘Benim de artık bir dikili ağacım var’ diyebilecekleri duyguyu yaşatmak için onlara bu etkinliği düzenledik. Hepsi son derece neşeli, onurlu ve gururlu duruyorlar. Çünkü bir çok evladımız ‘Benim artık bir dikili ağacım var’ diyerek övünüyor” diye konuştu.

“Bir çok öğrencimiz ilk kez fidan dikti”

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe öğrencileriyle birlikte geldiklerini aktaran okul öncesi öğretmeni ve TEMA Vakfı Gebze Hacıhalil Mahalle Sorumlusu Esma Akan ise “Çok güzel bir etkinlikteyiz. Belediyemizin Sıfır Atık Ormanı açılışına TEMA Vakfı adına öğrencilerimizle birlikte geldik. Çok güzel bir etkinlik. Bir çok öğrencimiz ilk kez fidan diktiler, böyle bir ortamda ilk kez bulundular. Her şeyin farkındalar. Bu farkındalıkla ormanımızı oluşturmaya geldik. Çok mutlular, tüm çocuklarda bu mutluluğu görebiliyorum. Ağaçları çok seviyorlar. Ağaçların bir an önce büyümesini bekliyorlar” şeklinde konuştu.

“Yangınlar oluyor, çoğu ağacımız ölüyor”

Ağaçların, insanların dostu olduğunu söyleyen 13 yaşındaki öğrenci Selim Emre Demirel de, "Şu anda yaz ayları olduğu için yangınlar oluyor, çoğu ağacımız ölüyor. Yılda yaklaşık 1 milyondan fazla ağacımız ölüyor. Bu durum oksijensiz kalmamıza sebep oluyor. O yüzden ağaç dikmek çok iyi bir şey. Bu ağaçlar oksijen olacak. Ağaçlarımız sayesinde yaşamımız kaliteli hale gelecek. Bu yüzden çok ihtiyacımız var. Ağaçlar bizim dostumuz gibiler. O yüzden bu tarz etkinliklerin devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Ağaçları geleceğe miras bırakıyoruz”

Fidan diktiği için çok heyecanlı olduğunu kaydeden Ahmet Kaya isimli öğrenci ise “Hayatımda ilk defa fidan dikiyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Buradaki arkadaşlarıma da geldikleri için teşekkür ediyorum. Geleceğimiz, oksijen için ağaç dikiyoruz. Bizim geleceğimiz için oksijen lazım. Geleceğimiz için ağaç dikiyoruz. Gelecekteki insanlar daha iyi bir yaşam sürecekler. Onlara bu ağaçları miras bırakıyoruz. Onlar da inşallah güzel değerlendirir” ifadelerine yer verdi.