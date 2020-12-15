Sıfır atık mutlu etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesinde Kızılcahamam’da yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede toplanan oyuncaklar ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuklarına hediye edildi. Çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken hem çocuklar, hem de aileleri Sıfır Atık Birimi ve bu konuda duyarlı olan vatandaşlara teşekkür etti.