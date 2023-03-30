Sıfır Atık Günü eğitimle kutlandı

Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeniyle, Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Ayşe Özbağı İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine verilen "Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi" çerçevesinde "Sıfır Atık" kavramı tanıtılırken, çocukların günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacaklarından atıkları farklı şekillerde nasıl değerlendirebileceklerine kadar farkındalık sağlanması hedefleniyor. Aynı zamanda yaşayan bir alan olarak planlanan ve yapılan Gölbaşı Belediyesi Sıfır Atık Merkezinde de ilçedeki anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine geri dönüşüm ve Sıfır Atık temalı eğitimler uygulamalı olarak verilmeye devam ediyor.

"Sıfır Atık Merkezimiz sadece bir bina değil, aynı zamanda eğitim merkezi ile yaşayan bir alan"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sıfır Atık Merkezini kurarken aynı zamanda benzerlerinden de ayrışmayı planladıklarının altını çizerek, "Sıfır Atık Merkezimizde aynı zamanda eğitim merkezi kurduk. Oluşturduğumuz dersliklerde Sıfır Atık Merkezimize gelen çocuklarımıza farkındalık eğitimi veriyoruz. Birçok atık merkezinde bulunmayan ama Gölbaşı’nda kurduğumuz Sıfır Atık Merkezimizde bulunan kompost makinesi ile çocuklarımıza atıkların geri dönüşümünü uygulamalı olarak gösteriyoruz. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın yanında bulunan merkezimiz, trafik parkımıza gelen çocuklarımızla koordineli şekilde çalışıyor ve bu sayede geleceğin bilinçli bireylerini hem trafik alanında hem de çevre alanında yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.