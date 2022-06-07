Sıfır atık bahçesine ilgi gittikçe artıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan Kızılcahamam Sıfır Atık Bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

1-7 Haziran Çevre Haftası nedeniyle Kızılcahamam’da AK Parti kampı için bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan tarafından ilk ziyaret yapılarak halka açılan bahçe, ziyaretçilerini ağırlamaya ve atık kabulüne devam ediyor.

Kızılcahamam Perihan Erdoğan Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri tarafından ziyaret edilen Sıfır Atık Bahçesinde öğrenciler getirdikleri atıkları ayrı bölmelere atarak atölye kısmında eğitim yapıp oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdiler. Öğrencilere Sıfır Atık Kafesi’nde ikramlarda bulunuldu.