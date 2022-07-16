Şifa dağıtan göl kurudu, görenler gözlerine inanamadı

Sivas’ta şifa dağıtan Uyuz Gölü tamamen kurudu, göle şifa aramaya gelenler ise hayal kırıklığı yaşadı.

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 45 kilometre olan Gümüşdere köyünde bulunan Uyuz Gölü, bilinmeyen bir nedenle neredeyse tamamen kurudu. Uyuz başta olmak üzere; egzama ve sedef gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülen gölden geriye küçük bir su birikintisi kaldı. Birçok kişinin şifa bulduğu göl yaz kış birçok vatandaşı kendine çekiyordu. Şimdilerde ise şifa aramak için göle gelenler karşılaştıkları manzara karşısında hayal kırıklığı yaşıyor.

“Gelen geri dönüyor”

Muhtar Azası İbrahim Özerk, göle gelenin su kalmadığı için geri döndüğünü ifade ederek, “Yıllardır insanlar buradan fayda görüyordu ancak bu sene su bitti, buna bir çözüm istiyoruz. Suyun özelliği egzama, sedef, kaşıntı gibi hastalıklara iyi geliyor ancak bugün su yok gelen geri dönüyor. Ankara’dan, İstanbul’dan, Samsun’dan gelenler çok oluyor. Geçen yıl çok boldu insanlar yüzebiliyordu, bu yıl su yok” diye konuştu.

“Tekrar eski haline gelmesini istiyoruz”

Özerk, gölün tekrar eski haline gelmesini istediklerini söyleyerek, “Arkadaşımız üst tarafa kafeterya yapmıştı bu yıl su olmadığından mecburen taşındı. Tekrar eski haline gelmesini istiyoruz. Ankara’dan bir arkadaş geldi, buranın suyu iyi geldi bir sonra ki yıl tekrar geldi. Sivaslı bir arkadaş ‘doktorlara gittim çere bulamadım’ dedi ama bu su da buldum dedi. ‘Her tarafım kaşınıyordu, ilaçlar kullandım geçmedi ama bu su geçirdi o yüzden bir kere daha geldim’ dedi.

950 kilometre yol kat etti, gölü görünce hayal kırıklığı yaşadı

Veysel Taçyıldız, oğlunun hastalığına şifa aramak için 950 kilometre yol kat ederek göle geldiklerini belirterek, “Bu su şifalı dediler. Benim oğlumda kaşıntı var kızarıklık yapıyor suyu denemek için geldik. Su kalmamış inşallah geri çıkar. Kuruduğunu bilmiyordum şansa geldim. Hayal kırklığı yaşadık, biraz su olsaydı daha iyi olurdu. Şifalı olduğu için yararlı bir su kaybetmek kötü olur. Yetkililer bu suyu bir tesis gibi yapsa çok güzel olur. 900, 950 kilometre yol geldik” şeklinde konuştu.