Şiddetli yağmur ve dolu su baskınlarına neden oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

Öğleden sonra saat 16.00 sularında etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeni ile araçlar ve sokaklar beyaza büründü. Kozan Sanayi Sitesi, Şevkiye Mahallesi ve birçok bahçede su baskını yaşandı. Bazı evlerin zemin katlarına su girmesi sebebiyle itfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı.